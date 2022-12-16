Силуанов – Минфину Татарстана: У вас есть план на случай неблагоприятных условий?

Бюджет Татарстана на 2023 год принят с учетом разных сценариев и прогнозов, в том числе и негативных, поэтому риски для его исполнения минимальны. Такое мнение было озвучено сегодня на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ.

Минфин России изучал неблагоприятные прогнозы, чтобы быть готовыми к сложным ситуациям в экономике, отметил глава ведомства Антон Силуанов. «Мы делали стресс-тестирование на следующий год, чтобы знать, какие меры принимать в случае, если будут складываться менее благоприятные условия, чем заложены в бюджете. А у вас есть мнение как быть в этом случае?» – задал вопрос Силуанов, обращаясь к министру финансов Татарстана Радику Гайзатуллину.

«Пока мы формировали бюджет, мы со всеми крупными предприятиями, которые у нас образуют налог на прибыль, обсуждали их инвестпроекты в разных вариантах. И мы считаем, что те цифры, которые заложены в бюджет по налогу на прибыль, достаточно взвешенные и выполнимые. Но если будут резкие изменения, тогда нужно будет уже подумать над этим вопросом», – ответил Гайзатуллин.

Мнение по этому вопросу выразил и Президент Татарстана Рустам Минниханов. «Во-первых, год у нас проходит нормально, и если будет сильно падать…», – сказал Минниханов, отметив, что у предприятий Татарстана сформирована объемная инвестпрограмма на 2023 год.

«Кое-что придется оптимизировать, без этого не получится. Но в целом это не просто цифры, это сценарий, проработанный с каждым предприятием. Есть рискованный вариант и менее рискованный. Мы поэтому, когда выходили в парламент с цифрами, взяли проработанный сценарий. Мы не просто поставили индексацию», – подчеркнул он.

Напомним, в заседании также приняли участие замруководителя ФНС России Виктор Бациев, замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов и другие.