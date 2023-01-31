Власти Татарстана выделят свыше полумиллиарда рублей на ремонт больницы в Челнах

На капитальный ремонт Набережно-Челнинской инфекционной больницы из бюджета Татарстана выделят 545 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Рабочим предстоит отремонтировать фасад, кровлю и проемы здания, заменить системы водопровода, вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования и канализации. Кроме того, в больнице заменят лифты и сигнализацию.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который будет принимать заявки на участие в тендере до 8 февраля этого года, а 10 февраля определит подрядчика. Все работы должны быть завершены до 12 декабря 2023 года.