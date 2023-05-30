Власти Татарстана направят полмиллиарда рублей на капремонт медучреждений

На капитальный ремонт шести медицинских учреждений Татарстана из бюджета республики выделят 509 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В документах сказано, что ремонт сделают в центральной районной многопрофильной больнице, поликлинике и хирургическом отделении Мамадышской ЦРБ, центре психолого-педагогической помощи в Зеленодольске, Буинском медучилище и трех стационарных отделениях Республиканского клинического наркологического диспансера в Казани.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстан, который определит подрядчика 7 июня этого года. Работы должны быть выполнены не позднее начала зимы.