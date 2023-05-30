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Экономика 30 мая 2023 09:21

Власти Татарстана направят полмиллиарда рублей на капремонт медучреждений

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На капитальный ремонт шести медицинских учреждений Татарстана из бюджета республики выделят 509 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В документах сказано, что ремонт сделают в центральной районной многопрофильной больнице, поликлинике и хирургическом отделении Мамадышской ЦРБ, центре психолого-педагогической помощи в Зеленодольске, Буинском медучилище и трех стационарных отделениях Республиканского клинического наркологического диспансера в Казани.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстан, который определит подрядчика 7 июня этого года. Работы должны быть выполнены не позднее начала зимы.

#Татарстан #капремонт больниц #госзакупки
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