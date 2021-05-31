Власти Татарстана направят на создание «Точек роста» в селах республики 179 млн рублей

В Татарстане на создание «Точек роста» в сельских школах республики направят в этом году 179 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На выделенные средства предполагается обновить материально-техническую базу и приобрести современное высокотехнологичное оборудование. Это позволит повысить уровень оснащенности и качество занятий в образовательных учреждениях на селе.

В прошлом году при создании «Точек роста» акцент делался на такие дисциплины, как информатика, технология и ОБЖ. В этом году приоритетной признана поддержка школьных предметов естественно-научной и технологической направленностей — физики, химии и биологии.

При этом образовательные центры получат оборудование для практики блочного программирования, наборы по механике и робототехнике, а также цифровые наборы по химии, биологии и физике. Это, в частности, цифровые лаборатории, датчики, микроскопы, наборы для изготовления микропрепаратов, комплекты сопутствующих элементов для опытов по механике, молекулярной физике, электродинамике и оптике, комплекты посуды и оборудования для них же, коллекции демонстрационных материалов по биологии, наборы для проведения химических реакций.

В 2019 году образовательные центры «Точка роста» были созданы в 97 школах Татарстана, в 2020-м — в 42. Их организация предусмотрена региональным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование».

В целом на реализацию национального проекта «Образование», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом России Владимиром Путиным, в Татарстане за 2021 год направят 656 млн рублей.