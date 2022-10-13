Власти Татарстана направят межбюджетные трансферты на выплату беженцам Донбасса и Украины

В Татарстане утвердили правила использования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, на социальные выплаты беженцам из Украины и Донбасса. Выплаты ранее в своем указе установил Президент России Владимир Путин.

За предоставление выплат будет отвечать Минтруд РТ, следует из постановления премьер-министра республики Алексея Песошина. В документе уточняется, что межбюджетные трансферты будут поступать на единый счет бюджета РТ, Минфин РТ в течение пяти дней после получения информации о лимитах и объемах финансирования доводит их до Минтруда.

Социальные выплаты направят прибывшим в Россию беженцам на лицевые счета, открытые в кредитных организациях.

Напомним, по указу Путина вынужденным переселенцам полагается ежемесячная пенсионная выплата по 10 тыс. рублей, ежемесячная социальная выплата инвалидам — также по 10 тыс. рублей, доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам 80 лет и старше — 3 тыс. рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны полагается ежемесячная выплата по 5 тыс. рублей, беременным женщинам – по 10 тыс. рублей. При рождении ребенка семье полагается единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет составляет 4 тыс. рублей, если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей. На каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении образования направят по 4 тыс. рублей. Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка составит 10 тыс. рублей.