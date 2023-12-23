Власти Татарстана направят более 18 млрд рублей на обеспечение населения доступным жильем

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В 2024 году в Татарстане выделят почти 18,5 млрд рублей на программу господдержки граждан в обеспечении жильем. Проект постановления Кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Общий объем затрат, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению реализации Программы, со-ставит 18 457,423 млн рублей», – говорится в документе, разработанном Минстроем Татарстана.

Финансирование программы составит не менее 17,757 млрд рублей. Семьи, участвующие в социальной ипотеке, смогут получить поддержку в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье при рождении либо усыновлении ребенка. На эти цели по программе предусмотрено еще 700 млн рублей.

Ожидается, что за год по программе будет построено 161,7 тыс. кв. метров жилья. Его возведением займется Госжилфонд при Раисе Татарстана.