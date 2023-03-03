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Власти Татарстана направят 800 млн рублей на благоустройство общественных пространств
На благоустройство 19 общественных пространств Татарстана из бюджета республики направят 793 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, больше всего средств потратят на благоустройство набережной имени Табеева и парка «Прибрежный» в Набережных Челнах. На них выделят 154 млн и 151 млн рублей соответственно.
В Агрызе благоустроят Ленинский парк за 19,5 млн рублей, в Азнакаеве — набережные рек Черная и Манаузка за 12,5 и 21,5 млн рублей, а в Альметьевске — бульвар на улице Фахретдина и городское озеро на улице Булгар за 22 и 98 млн рублей.
Кроме того, обновят набережную озера Иске Идель в Актаныше, каркас общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы», центральный парк в Карабаше, парк «Мэхэббэт» в Лениногорске, набережную с пляжной зоной в Менделеевске, парк имени Ленина в Мензелинске, парк «Спортивный» в Муслюмово, школьный бульвар в Нижнекамске, сквер у Дома культуры в Новошешминске, место проведения сельских праздников на реке Мензеле в Сарманове, улицу Советскую в Черемшане и набережную карьера в Абсалямове.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 14 февраля этого года. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.
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