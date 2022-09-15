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Ру Тат
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Экономика
15 сентября 2022  10:30
Александр Хевронин

Проект нового молодежного центра в Сабах обойдется Татарстану в 7 млн рублей

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На проектировку здания молодежного центра поселке Богатые Сабы из бюджета Татарстана направят почти 7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, молодежный центр будет двухэтажным и расположится на участке в 8,2 тыс. квадратных метров. Здание сможет вместить свыше 100 человек, а его общая площадь составит почти 3 тыс. квадратных метров.

На первом этаже разместятся игровая зона, медпункт, батуты, скейт- и эйр-парки, а также зона амфитеатра и скалодром. Второй этаж оставят под танцевальный зал, детскую игровую комнату и кабинеты администрации.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика до 26 сентября этого года. Проект должен быть готов до 14 февраля 2023 года.

#госзакупки #богатые сабы #молодежный центр
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