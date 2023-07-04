Власти Татарстана направят 64 млн рублей на диагностику и паспортизацию дорог

На диагностику и паспортизацию автомобильных дорог в районах Татарстана из бюджета республики направят 64 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет о трассах в Азнакаевском, Альметьевском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах.

Согласно документации, специалисты определят ширину проезжей части и обочин, прочность дорожной одежды, ровность покрытия, коэффициент сцепления колеса с дорогой, состояние земляного полотна и элементов инженерного оборудования. Кроме того, рабочие отметят водосбросные сооружения и дорожные знаки.

Заказчиком проекта выступает «Дирекция финансирования программ дорожных работ», которая определит подрядчика 24 июля этого года. Все работы должны быть завершены до 29 ноября 2023 года.