Власти Татарстана направят 411 млн рублей на капремонт 11 музеев и домов культуры

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Ремонт 11 домов культуры, музеев и музыкальных центров в районах Татарстана обойдется в 411,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает Главинвестстрой РТ. Контракт касается трех домов культуры в Высокогорском районе, а также Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском и Актанышском. Также в документ включены краеведческий музей в Бавлинском районе, музей и музыкальный центр в Зеленодольском районе и объект культурного наследия регионального значения «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.» в Кукморском районе.

Дороже всего работы обойдутся в зеленодольском музее по ул.Первомайской. За 64,8 млн рублей подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, окна, фасад, обновить инженерные сети, слаботочные системы, полы, стены и потолок.

Ремонт объекта культурного наследия обойдется в 32,8 млн рублей. В комплекс работ входят система охранной сигнализации, установка вентиляции, систем кондиционирования, ремонт отопления, систем электроснабжения, фасадов, кровли, воссоздание наружных дверных блоков и ряд других.

По проекту контракта работы должны быть завершены к концу марта 2024 года.