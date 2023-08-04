Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Татарстана направят 411 млн рублей на капремонт 11 музеев и домов культуры
Ремонт 11 домов культуры, музеев и музыкальных центров в районах Татарстана обойдется в 411,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Заказчиком работ выступает Главинвестстрой РТ. Контракт касается трех домов культуры в Высокогорском районе, а также Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском и Актанышском. Также в документ включены краеведческий музей в Бавлинском районе, музей и музыкальный центр в Зеленодольском районе и объект культурного наследия регионального значения «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.» в Кукморском районе.
Дороже всего работы обойдутся в зеленодольском музее по ул.Первомайской. За 64,8 млн рублей подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, окна, фасад, обновить инженерные сети, слаботочные системы, полы, стены и потолок.
Ремонт объекта культурного наследия обойдется в 32,8 млн рублей. В комплекс работ входят система охранной сигнализации, установка вентиляции, систем кондиционирования, ремонт отопления, систем электроснабжения, фасадов, кровли, воссоздание наружных дверных блоков и ряд других.
По проекту контракта работы должны быть завершены к концу марта 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»