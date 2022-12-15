Власти Татарстана намерены запретить приюты и передержку животных в квартирах жилых домов

В квартирах жилых домов Татарстана могут запретить организацию приютов, питомников, пунктов временной передержки и гостиниц для животных. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Главным управлением ветеринарии Кабмина РТ рассматривается вопрос разработки проекта нормативно-правового акта содержания домашних животных – собак и кошек в жилых помещениях и на земельных участках. Государственная власть субъектов страны вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе и к их выгулу», – сказал он.

Нугуманов пояснил, что разработан проект постановления Кабмина РТ «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных». Документом предусмотрено, что содержание домашних животных в коммунальной квартире возможно лишь при наличии письменного согласия соседей.

«Запрещается организация приютов для животных, питомников, пунктов временной передержки, гостиниц для животных в квартирах жилых домов. У нас часто организуют передержки, поступает много жалоб от соседей», – уточнил он.

16 декабря состоится заседание комиссии по рассмотрению проекта постановления, а потом он будет направлен в Госсовет РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в трех городах Татарстана появятся межмуниципальные приюты для бездомных животных.