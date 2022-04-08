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Ру Тат
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Транспорт
8 апреля 2022  17:48

Власти Татарстана изымут участок в Нурлатском районе для строительства дороги

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Власти Татарстана изымут участок земли в Нурлатском районе. На его месте будет проложена автомобильная дорога, говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Площадь земельного участка составляет более 2 тыс. кв. метров. Он находится в Среднекамышлинском сельском поселении.

В документе уточняется, что участок будет изъят «в целях строительства автомобильной дороги регионального значения „Подъезд к п. Красный Октябрь“ в Нурлатском муниципальном районе».

Минэкологии произведет оценку земельного участка и выплатит соответствующую сумму его собственнику. Затем право собственности на землю перейдет к Татарстану.

#строительство дороги #изъятие земель #постановление
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