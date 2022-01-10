Власти Татарстана изымут 2,5 тыс. кв. м земли для реконструкции дороги Чинниково-Чатово

Власти Татарстана изымут участки площадью 2492 кв. м и 4 кв. м для государственных нужд — в целях реконструкции дороги Чинниково-Чатово в Актанышском районе Татарстана. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что первый из них входит в крупный земельный участок, принадлежащий АО «Земельная корпорация „Энергия“», и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Второй относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного назначения. Он находится в государственной собственности и арендуется ООО «Газпром трансгаз Казань». Оба участка расположены на территории Атясевского сельского поселения.

Контролировать исполнение постановления будет Минземимущество РТ. Совместно с Главтатдортрансом оно определит размер вознаграждения за участки и выплатит данную сумму собственникам.