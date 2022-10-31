Власти Татарстана изменили порядок выплат военнослужащим батальонов «Алга» и «Тимер»

В Татарстане внесли изменения в порядок осуществления единовременной выплаты лицам, проходящим службу в батальонах «Алга» и «Тимер». Теперь выплаты в размере 250 тыс. рублей они получат после начала прохождения военной службы на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее выплаты служащим из батальонов «Алга» и «Тимер» направлялись поэтапно: первую выплату в 60 тыс. рублей они получали после зачисления в списки военной части, остальное – после пересечения батальонами государственной границы для участия в военной спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Напомним, с 21 сентября по 28 октября в России проводилась частичная мобилизация. По всему Татарстану в этот период стали действовать меры дополнительной поддержки мобилизованных и их семей. Подробнее о том, на какую помщь могут рассчитывать участники СВО и их семьи, читайте в материале «Татар-информа».