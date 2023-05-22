Власти Татарстана изменили порядок выплат на жилье переселенцам из Херсона

В Татарстане внесли изменение в порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений переселенцам из Херсона и Херсонской области. Из документа, который устанавливает такой порядок, убрали слово «вынужденно», следует из постановления премьер-министра республики Алексея Песошина.

Слово «вынужденно» исключено из наименования, преамбулы и самого документа. Таким образом, право на выплаты будут иметь жители Херсона и Херсонской области, покинувшие место проживания и переехавшие в республику (вместо «вынужденно покинувшие»).

Напомним, что аналогичное изменение власти Татарстана внесли в порядок выплат по 100 тыс. рублей на обзаведение имуществом. Если раньше право на выплаты имели переселенцы, вынужденно покинувшие место постоянного проживания, то теперь – все переселенцы из Херсона и Херсонской области, прибывшие в экстренном массовом порядке в Татарстан.