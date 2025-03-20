Власти Татарстана и ФСИН обсудили вопросы привлечения осужденных к труду
Сегодня под руководством заместителя директора ФСИН России Рустама Степаненко в формате видеоконференции прошло межведомственное совещание о взаимодействии с органами государственной власти регионов, местного самоуправления и бизнесом в сфере привлечения осужденных к оплачиваемой трудовой деятельности.
На совещании от Татарстана присутствовали заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев, а также представители ряда министерств и ведомств республики.
Обсуждались вопросы размещения заказов в учреждениях УИС, участие в госпрограммах, взаимодействие ФСИН с региональными торгово-промышленными палатами и трудоустройство осужденных к принудительным работам.
Участники встречи подчеркнули, что производственная деятельность в УИС играет важную роль в ресоциализации осужденных через трудовую адаптацию, нуждающуюся в государственной поддержке.