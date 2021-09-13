Власти Судана попросили у России экономическую помощь за создание военно-морской базы

Власти Судана хотят изменить соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны африканской страны.

«<…> Правительство Судана попросило РФ о выплатах Центральному банку Судана в течение первых пяти лет использования базы с возможностью продления соглашения до 25 лет», — приводит слова представителя суданского военного ведомства радио Sputnik.

При этом собеседник агентства уточнил, что российская сторона пока еще не ответила на это предложение.

В конце апреля этого года телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированный источник рассказал, что Судан замораживает действие соглашения о создании российской военной базы на Красном море. Посольство РФ в Хартуме назвало эту информацию недостоверной. Впрочем, уже в июне возможность пересмотра соглашения подтвердил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.

О договоренности между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море стало известно в ноябре 2020 года. Документ предусматривает, что численность персонала центра не превысит 300 человек и туда смогут заходить не более четырех кораблей одновременно.

Создание базы еще в 2017 году обсуждал с Президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу тогдашний Президент Судана Омар аль-Башир. В апреле 2019-го он был свергнут военными. Соглашение о пункте обеспечения подписано, но так пока и не ратифицировано.