Власти США заявляют, что спрос на нероссийский газ в мире будет расти

Власти США полагают, что в мире в предстоящие годы вырастет спрос на природный газ, добытый не в России. Так сказал помощник госсекретаря Штатов по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, чьи слова приводит ТАСС.

Спикер добавил, что в Европе никогда больше не будут воспринимать РФ как надежного поставщика. Поэтому этим поставкам предстоит в ближайшее время найти замену. Еще европейцы продолжат постепенно отказываться от ископаемого топлива и использовать возобновляемые источники, отметил Пайатт.

Говоря про добычу природных ископаемых в Африке, он сказал, что миру нужно большое количество кобальта, лития, никеля, цинка, меди, редкоземельных металлов. А пока будут наращивать добычу и переработку этих ископаемых, власти США должны не допустить еще большего укрепления почти полной монополии Китая, резюмировал дипломат.