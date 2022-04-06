Власти США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Власти США вводят полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка», — заявил источник.

Чиновник заявил, что таким образом США заблокировали более двух третей российского банковского сектора, на который до конфликта на Украине приходилось около 1,4 трлн долларов активов.

Кроме того, США вводят санкции в отношении российского Премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также «взрослых детей» Президента России Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД Сергея Лаврова.

«Эти действия отрезают их от финансовой системы США и приводят к заморозке любых активов, которые у них имеются в Соединенных Штатах», — говорится в пояснительном документе, который распространил Белый дом.

24 февраля Президент РФ объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на обращение руководителей народных республик о помощи. Штаты, страны Евросоюза, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. В частности Вашингтон ввел санкции против Путина и Лаврова.