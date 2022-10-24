Власти США планируют обеспечить Украину альтернативными источниками энергии зимой

Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками ищут способы обеспечить Украину альтернативными источниками энергии зимой. При этом параллельно ведется работа над предоставлением Киеву систем ПВО и ПРО для защиты от ракетных ударов и беспилотников, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Новые системы ПРО и ПВО позволили бы Киеву перехватывать российские «ракеты и беспилотники, которые наносят ущерб энергетической инфраструктуре», считает Кирби.

Он подчеркнул также, что ВСУ уже сейчас «проделывают достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые из этих угроз на подлете». «Мы продолжим фокусироваться на обеспечении того, чтобы они продолжали это делать, а также на том, чтобы улучшить их систему противовоздушной обороны», – приводит ТАСС его слвоа.

При этом Кирби убежден, что удары РФ по инфраструктуре на Украине не являлись ответом напрямую на атаку на Крымский мост, а готовились заранее.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», в числе которых – теракт на Крымском мосту.