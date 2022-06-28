Власти США остановили нефтяной танкер, который направлялся из России в Новый Орлеан

Власти Соединенных Штатов Америки остановили нефтяной танкер, который перевозил мазут и вакуумный газойль из России в Новый Орлеан (штат Луизиана). Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает ТАСС.

В издании уточнили, что владельцем судна является греческая компания TMS Tankers Ltd, оно было зафрахтовано швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol. Ожидалось, что танкер прибудет к месту назначения в это воскресенье, 3 июля.

По данным WSJ, власти США запретили разгружать судно, и, как сообщил один из источников издания, танкер проверяют сотрудники погранично-таможенной службы Штатов.

Нефтретрейдер Vitol, в свою очередь, отмечает, что работает «в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами, в том числе санкциями».

Проблемы с нефтью и другими энергоносителями в Европе начались после ужесточения санкций против России. С начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, ЕС ввел уже шесть пакетов рестрикций и не исключает возможности разработки седьмого.