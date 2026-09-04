news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 сентября 2026 04:48

Власти США начнут использовать ИИ при найме сотрудников

Читайте нас в
Телеграм

Правительство США в ближайшие дни начнет применять искусственный интеллект при собеседованиях с кандидатами на работу. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Технологию планируют протестировать в рамках инициативы Tech Force, которая направлена на привлечение специалистов из частного технологического сектора на работу в государственные структуры сроком на два года.

Для оценки соискателей будет использоваться платформа CodeSignal, рассказал телеканалу один из источников.

При этом, как отмечает CBS, внедрение ИИ в процесс найма не будет одновременным для всех федеральных ведомств. Часть государственных структур не станет применять технологию на начальном этапе.

#США #искусственный интеллект
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

3 сентября 2026
Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

3 сентября 2026
Новости партнеров