Власти США начнут использовать ИИ при найме сотрудников

Правительство США в ближайшие дни начнет применять искусственный интеллект при собеседованиях с кандидатами на работу. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Технологию планируют протестировать в рамках инициативы Tech Force, которая направлена на привлечение специалистов из частного технологического сектора на работу в государственные структуры сроком на два года.

Для оценки соискателей будет использоваться платформа CodeSignal, рассказал телеканалу один из источников.

При этом, как отмечает CBS, внедрение ИИ в процесс найма не будет одновременным для всех федеральных ведомств. Часть государственных структур не станет применять технологию на начальном этапе.