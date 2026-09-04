Власти США начнут использовать ИИ при найме сотрудников
Правительство США в ближайшие дни начнет применять искусственный интеллект при собеседованиях с кандидатами на работу. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Технологию планируют протестировать в рамках инициативы Tech Force, которая направлена на привлечение специалистов из частного технологического сектора на работу в государственные структуры сроком на два года.
Для оценки соискателей будет использоваться платформа CodeSignal, рассказал телеканалу один из источников.
При этом, как отмечает CBS, внедрение ИИ в процесс найма не будет одновременным для всех федеральных ведомств. Часть государственных структур не станет применять технологию на начальном этапе.