Власти США и Германии предупредили своих олимпийцев о рисках слежки со стороны Китая

Мобильные телефоны и ноутбуки могут стать инструментом слежки со стороны Китая за американскими и германскими спортсменами. С таким предупреждение выступили власти США и Германии, сообщает Wall Street Journal.

По данным источника, власти этих стран рекомендовали своим спортсменам не брать смартфоны и ноутбуки в Пекин на Олимпиаду. В разосланных спортсменам инструкциях сообщалось о рисках заражения устройств вирусами и рекомендовалось взять с собой устройства, которые после Игр в Пекине не жалко будет уничтожить.

Ранее с подобными предупреждениями выступали власти Великобритании, Канады и Нидерландов.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.