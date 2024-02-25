Власти Шри-Ланки опровергли сообщение, что россиянам придется уехать из страны за 14 дней

Кабинет министров Шри-Ланки не принимал решения об отмене бесплатного продления туристических виз россиянам и украинцам. Будет проведено расследование, заявил ТАСС со ссылкой на офис Президента государства Ранила Викрамасингхе.

В сообщении отмечается, что департамент иммиграции опубликовал сообщение без одобрения Правительства страны. Кабмин не принимал решения о том, что гражданам РФ и Украины придется выехать из страны в течение ближайших 14 дней.

«Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз, которые ранее были предоставлены туристам», — заверили в офисе Президента.

Напомним, что возможность бесплатно продлить визы гражданам двух стран была принята после начала специальной военной операции, так как возникли сложности с авиасообщением Шри-Ланки с Россией и Украиной.

Ранее сегодня в местных СМИ появилось сообщение, что эта услуга была отменена, а туристы, воспользовавшиеся ей, должны уехать из страны до 7 марта.