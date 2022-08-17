Власти Смоленской области назвали плановой рассылку повесток в военкомат

Рассылка повесток о необходимости прийти в военкомат некоторым находящимся в запасе жителям Смоленской области является частью плановой тренировки с контрольным оповещением и не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в администрации региона, сообщает ТАСС.

«Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит, но сейчас, в условиях специальной военной операции, люди могли напугаться. Поэтому военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что это просто рядовая тренировка <…>», — подчеркнули в пресс-службе областной администрации.

Ранее о плановой тренировке с развертыванием штабов оповещения районов и сельских поселений рассказали местные СМИ: издание «Хиславичские известия», агентство «О чем говорит Смоленск», портал «Быстрые новости Смоленска». На эти сообщения обратил внимание РБК.

«Тренировка проводится в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы», — сказано в сообщении военкомата области.

При этом находящихся на воинском учете граждан в возрасте до 60 лет в военном комиссариате попросили при получении повестки прибыть «для уточнения персональных данных».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили решение о ее начале и стали ужесточать санкции против России.