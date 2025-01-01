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Власти Словакии увидели, что Путин готов к переговорам насчет мира на Украине
Власти Словакии видят, что Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам насчет мира на Украине. От себя, в свою очередь, они готовы организовать площадку для диалога, рассказал депутат Европарламента Катарина Рот-Неведялова, чьи слова приводит ТАСС.
Ранее Путин заявлял, что Россия не против того, чтобы Словения стала площадкой для переговоров по Украине. До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что республика была бы рада принять участников переговоров.
Депутат Европарламента расценила такое заявление «как позитивный знак и готовность России к прекращению огня».
Она также добавила, что в Европарламенте всегда призывали к переговорам и урегулированию украинского конфликта. Евросоюз, по мнению спикера, должен был выступить как посредник с самого начала ситуации на Украине.
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