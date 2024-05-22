Власти Сабов опровергли информацию, что в гимназии перед ЕГЭ срезали двери в туалете

Управление образования исполкома Сабинского района опровергло информацию о том, что в местной гимназии перед проведением Единого государственного экзамена срезали верхние половины дверей туалетов.

Специалисты Управления подтвердили «Татар-информу», что Сабинская гимназия является пунктом проведения ЕГЭ и что двери в кабинках туалета были действительно заменены.

«Данная замена была произведена в связи с тем, что петли предыдущих массивных дверей не удерживали конструкцию, и часто приходилось проводить ремонт дверей. Размер замененных дверей составляет 1,40 метра от пола, что обеспечивает приемлемые гигиенические условия», — пояснили в Управлении образования исполкома Сабинского района.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться сообщения, что в гимназии татарстанского поселка Богатые Сабы перед ЕГЭ срезали верхушки дверей туалетов. Якобы это было сделано для того, чтобы дети не могли списывать в кабинках.

«Уведомляем, что фотографии, распространяемые в сети Интернет, не соответствуют действительности. Двери размером 1,40 метра. Видимо, ребенок на что-то встал, и сфотографировали», — отметили в исполкоме.

«Ремонт и замена дверей не имеют отношение к проведению ОГЭ и ЕГЭ», — заверили в Управлении образовании района.