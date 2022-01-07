Власти Румынии вновь обязали граждан носить маски в помещениях и на улице на фоне увеличения Covid-случаев. Ограничения начнут действовать с 8 января, сообщает ТАСС.

«Правительство Румынии одобрило решение продлить на 30 дней режим тревоги на территории страны начиная с 8 января», — сказано в сообщении Кабмина.

Отмечается, что запрещается использовать текстильные маски — только медицинские или же маски типа FFP2.

«Этот тип маски фильтрует по крайней мере 94% всех аэрозолей, включая такие вирусы, как SARS-CoV-2», — указывается в сообщении.

Исключением стали дети младше 5 лет, телеведущие и их гости, которые должны соблюдать социальную дистанцию в 3 метра, люди, работающие в отдельных кабинетах, представители религиозных культов во время богослужений, лица, выполняющие тяжелую работу либо занимающиеся спортом, а также ораторы.

В населенных пунктах, где на 1 тыс. человек приходится три случая Covid-19, в кафе и ресторанах разрешена заполняемость в 50%, а там, где показатель выше, — лишь в 30%.

В четверг в Румынии было зарегистрировано 6 018 новых случаев коронавируса против 1 451 1 января. В стране вакцинирован 41% населения, что является одним из низких показателей в Евросоюзе.