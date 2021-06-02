Власти РТ выявили после проверки и изъяли оружие у примерно 200 владельцев

В Татарстане после трагедии в гимназии № 175 выявили около 200 человек которые нарушали условия храния оружия или имели административные нарушения. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В день когда случилась трагедия в гимназии № 175 по распоряжению Президента РТ Рустама Минниханова был поднят вопрос о комплексной проверке владельцев оружия в республике.

«После обхода было выявлено порядка 200 владельцев к которым есть вопросы с точки зрения храниения оружия и административных нарушений. Оружие у них было изъято до выяснения», — сказала Галимова.

Сегодня в Татарстане зарегестрировано более 70 тыс. единиц оружия. При этом сейчас ведется постоянный мониторинг социального образа жизни, который ведут владельцы оружия.

«Президент республики один из инициаторов, того чтобы внести изменения в соотвествующий закон [о хранении оружия] после трагедии, которая случилась в Казани. Вопрос уже получил экспертную оценку и предложения ото всех министерств и ведомств, которые связаны с оружием и безопасностью. Также внесли свои предложение правоохранительные органы», — отметила она.

Помимо возрастного ценза будет еще ряд инициатив в части хранения оружия и для тех, кто их будет нарушать примут более жесткие меры.