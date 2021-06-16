Власти РТ выявили госслужащих, владеющих ценными бумагами США и Европы

В Татарстане выявили факты владениями ценными бумагами США и Европы госслужащими из районов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«В текущем году со стороны нашего управления был впервые проведен анализ по всей республике и муниципалитетам. Были выявлены факты предоставления в сведениях о доходах информации в иностранных финансовых инструментах лицами, замещающими муниципальные должности в Агрызском, Арском, Балтасинском, Дрожжановском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Чистопольском районах», — сказал Рахимов.

На местах были выявлены факты владения различными иностранными финансовыми инструментами: акции, инвестиционные паи, депозитарные расписки, облигации, которые расположены и зарегистрированы на территории США, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Кипра и Израиля.

В Нижнекамске у служащего зарегистрированы облигации на сумму 7 млн рублей, в Балтасинском районе у лица зафиксирована депозитарная расписка на 371 тыс. рублей и в Набережных Челнах у гражданина выявлена расписка на сумму более 1 млн рублей.

Также был выявлен один случай регистрации банковского счета в кредитной организации Испании.

«Пока принимается решение о проведении проверок в отношении указанных лиц», — отметил докладчик.

По словам советника Президента РТ, каждый случай будет рассмотрен в отдельности, потому что могут быть зарегистрированы случаи доверительного управления, получения наследства. В течение шести месяцев госслужащим нужно принять все меры для отчуждения данного имущества.

После проверки комиссия будет решать, что делать с каждым конкретным случаем. При нарушении лицам грозит увольнение с утратой доверия, либо освобождение от должности.