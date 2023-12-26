Власти РТ внесли поправки в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

Власти Татарстана разрешили Минтрансу и муниципалитетам республики устанавливать порядок предоставления дубликата свидетельства на осуществление перевозок по межмуниципальному и муниципальному маршрутам, а также право предоставления дубликата карты соответствующих маршрутов. Необходимый закон опубликован на сайте Госсовета РТ.

Также в закон внесли поправки относительно регламента выдачи свидетельств на осуществление регулярных перевозок. Теперь у Минтранса и муниципалитетамов есть возможность выдавать свидетельства временному перевозчику без проведения открытого конкурса. Документ будут выдавать на 90 дней, если перевозчик, который до этого работал на данном маршруте, откажется от перевозок после аннулирования свидетельства.

«То есть, на время проведения открытого конкурса у граждан сохранится возможность пользоваться общественным транспортом», - пояснили в сообщении.

Изменения внесли в закон РТ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан».