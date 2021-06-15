Власти РТ в Год родных языков потратят на 77 мероприятий 58,5 млн рублей

В Татарстане в Год родных языков и народного единства планируют провести 77 мероприятий на общую сумму 58,5 млн рублей. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Натфуллин зачитал доклад о реализации госнациональной политики в РТ на 2014 — 2023 годы в первом полугодии 2021 года и ее пролонгации на период до 2025 года.

«В 2021 году в рамках семи задач программы [реализации государственной национальной политики в РТ] предусмотрена реализация 77 мероприятий с общим финансированием 58,5 млн рублей», — сказал замминистра.

В 2021 году уже провели 16 мероприятий. По госпрограмме уже освоено 11,1 млн рублей, или 19% от общего объема финансирования. Выделено 2 млн рублей из федерального бюджета и 9,1 млн рублей из бюджета РТ.

Всего из федерального бюджета предусмотрено финансирование на сумму 10,3 млн рублей. Мероприятия с федеральным финасированием предусмотрены Минкультом РТ, Минмолом РТ и «Татмедиа».

Минкультом РТ реализовано в этом году 7 мероприятий, среди которых широкий отклик получили народные гуляния в дни национальных праздников, например, Масленицы и «Каравона». Некоторые мероприятия проходили в гибридном — онлайн и офлайн форматах.

«В целом формат офлайн и онлайн имеет место быть, учитывая опыт проведения прошлогодних мероприятий. <...> Интерес к формату онлайн сохраняется у населения, и важно продолжать работу в этом направлении», — отметил Натфуллин.

Минобром РТ проведено 3 крупных мероприятия, куда входили также всероссийские олимпиады.

По линии Минмола РТ состоялись 4 масштабных мероприятия, среди которых был и «Тотальный диктант», где приняло участие более 19 тыс. человек.

«Все мероприятия проходят по намеченному графику, и отклонений не имеется. Рисков по переносу или срыву не планируется», — подытожил спикер.