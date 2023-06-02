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Власти РТ увеличили норматив дохода от продажи продуктов с личного хозяйства
В Татарстане увеличен норматив чистого дохода от продажи плодов и продукции, выращенных в личном подсобном хозяйстве — с прежних 385 рублей в месяц с одной сотки до 421,1 рубля.
Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Определить норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции с одной сотки земельной площади на территории Республики Татарстан в размере 421,1 рубля в месяц», — сказано в тексте постановления.
Предыдущий норматив был утвержден 18 мая 2022 года. Этот показатель учитывается при назначении мер социальной поддержки. В частности, он необходим, чтобы определить, может ли семья быть отнесена к категории малоимущих.
Новый норматив был подготовлен Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ еще весной, о чем сообщал «Татар-информ».
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