Власти РТ прокомментировали упомянутую на прямой линии историю с обманутыми ипотечниками

Власти Татарстана в курсе ситуации с жителями республики, которые приобрели индивидуальные дома в ипотеку и оказались обмануты застройщиками, и сами инициировали процесс против одной из недобросовестных компаний. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Данная проблема руководству республики известна, более того, именно по обращению [Раиса Татарстана] Рустама Нургалиевича [Минниханова] в адрес правоохранительных органов ранее, еще в мае, и началась проверка застройщика», — подчеркнула она.

«В мае текущего года было зафиксировано обращение от имени жителей Республики Татарстан с жалобами на неисполнение своих обязательств застройщиком ООО „Таунхаусы и дома“. Получив это обращение граждан, Раис республики обратился в адрес правоохранительных органов с просьбой проверить действия подрядчика. Выяснилось, что речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов, договоров долевого участия нет, потерпевшие не подпадают под категорию обманутых дольщиков», — пояснила Галимова.

«В результате в апреле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ. Определены четверо обвиняемых, из них двое под стражей, двое под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн. рублей арестовано. Дальнейшие действия будут проводиться согласно закону», — заключила руководитель пресс-службы Раиса РТ.

Ранее в ходе прямой линии Президенту России Владимиру Путину задали вопрос о ситуации с жителями Татарстана, которые приобрели индивидуальные дома в ипотеку, но были обмануты застройщиками. Российский лидер заявил, что деньги должны быть на эскроу-счетах, и поручил разобраться в ситуации, доложить ему о деталях случившегося.