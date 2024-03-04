Власти РТ поручили создать рабочую группу для контроля за социализацией детей-сирот

В Татарстане создадут спецрабочую группу, которая будет отвечать за социализацию детей-сирот в Татарстане. Ее руководством займется вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Данное постановление уже подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Документ опубликован на сайте правительства.

Цель создания данной группы — повысить эффективность реализации госполитики в сфере воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заседания нового органа будут проводить не реже чем один раз в квартал.

Уточняется, что рабочая группа должна будет: организовывать взаимодействия органов власти и организаций при планировании и реализации мер по социализации детей-сирот, анализировать и обрабатывать отчеты по результатам проведенного мониторинга социализации. Еще задачами группы будет оценивать, насколько эффективными были мероприятия, направленные на социализацию таких ребят, а также вносить предложения о совершенствовании процесса социализации.

В постановлении прописано, что решения группы будут носить рекомендательный характер.

В состав рабочей группы вошли замглавы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина, первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, замначальника полиции МВД по Татарстану Артем Кузнецов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.