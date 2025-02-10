Власти РТ пообещали помочь в строительстве первой на Дальнем Востоке соборной мечети

Визуализация соборной мечети Хабаровска

Фото: t.me/domvrayu_mechet

В Хабаровске началось строительство первой на Дальнем Востоке соборной мечети, власти Татарстана пообещали взять на себя 20% расходов. Об этом председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока муфтий Ахмад хазрат Гарифуллин рассказал изданию «Миллиард.Татар».

По словам муфтия, участок для строительства мечети был получен еще в 2016 году, но процесс очень затянулся. Это произошло как из-за противодействия противников строительства мечети, так и из-за бюрократических сложностей. В итоге возводить мечеть начали только в начале сентября прошлого, 2024 года.

«Она (мечеть – прим. «Т-и») станет полностью объединяющим весь Дальний Восток символом мусульман под одним крылом», – подчеркнул Ахмад хазрат, добавив, что реализация проекта даст импульс строительству мечетей в других регионах Дальневосточного федерального округа.

Визуализация соборной мечети Хабаровска Фото: t.me/domvrayu_mechet

Сметная стоимость строительства составляет 690 млн рублей, хотя эта сумма может еще увеличиться. Власти Татарстана в устной форме пообещали взять на себя 20% затрат, заметил глава ДУМ Дальнего Востока.

К работе над проектом привлекли казанских архитекторов, за образец были взяты мечети столицы РТ: «Кул-Шариф», «Алтан», «Ярдэм» и другие. Основной зал и подсобные помещения будут вмещать 1,5 тыс. человек.

На данный момент уже вырыт котлован, залита подушка, сделана фундаментная плита, возведен цокольный этаж со стенами и перекрытиями. Вокруг здания установлена дренажная система, произведена отсыпка.

«Если с финансами, Алла бирса, будет все в порядке, то планируем открытие к 2027 году, к Ураза-байраму или Курбан-байраму», – оценил время, которое потребуется для строительства мечети, Ахмад хазрат Гарифуллин.