Власти РТ планируют удвоить выплаты чиновникам, командированным в присоединенные регионы

Татарстанским чиновникам, командированным в присоединенные к РФ регионы — Донецкую и Луганскую народные республики Херсонскую и Запорожскую области, собираются выплачивать денежное вознаграждение в двойном размере и суточные в размере 8480 рублей за каждый день пребывания в командировке.

Кроме того, государственные органы смогут «выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов», связанных с командировками чиновников в присоединенные к России регионы.

Проект соответствующего указа Президента РТ опубликован на портале «Официальный Татарстан». Документ подготовило Министерство труда, финансов региона. Изменения предполагается внести в действующий указ руководителя республики от 9 сентября 2005 года.

В тексте проекта указа отмечается, что увеличение выплат необходимо «в целях повышения уровня социальной защищенности» командированных чиновников. Новация должна коснуться лиц, замещающих государственные должности Татарстана, государственных гражданских служащих РТ и работников государственных органов республики, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы РТ.

Финансирование дополнительных расходов планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных бюджетом Татарстана. Органам местного самоуправления будет рекомендовано предусмотреть аналогичные меры для муниципальных служащих, отправленных в новые регионы.

После подписания указа Президентом РТ Рустамом Миннихановым и вступления его в силу Правительство республики должно будет за 14 дней привести в соответствие затронутые им нормативные акты. Указ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

Еще в середине октября указ о двойном окладе для командированных в присоединенные регионы государственных служащих РФ подписал Президент России Владимир Путин.