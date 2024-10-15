Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти РТ опровергли информацию о запрете езды во время саммита БРИКС на старых авто
Власти Татарстана не вводили ограничения на передвижение определенных автомобилей по Казани в дни проведения саммита БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о якобы наличии запрета ездить по городу на старых автомобилях.
«Накануне в Кабинете Министров республики состоялся брифинг, где руководство оперативного штаба подробно рассказало о всех временных ограничениях, которые будут введены в городе Казани в дни проведения саммита БРИКС. Никаких решений о запрете на использование «старого» личного транспорта не принималось. Вся официальная информация об ограничениях размещена на официальных ресурсах Правительства республики и мэрии города Казани. Принимая во внимание важность проводимого мероприятия, призываем опираться на официальную информацию», – сказала Галимова.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»