Власти РТ опровергли информацию о запрете езды во время саммита БРИКС на старых авто

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти Татарстана не вводили ограничения на передвижение определенных автомобилей по Казани в дни проведения саммита БРИКС. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее в СМИ появилась неподтвержденная информация о якобы наличии запрета ездить по городу на старых автомобилях.

«Накануне в Кабинете Министров республики состоялся брифинг, где руководство оперативного штаба подробно рассказало о всех временных ограничениях, которые будут введены в городе Казани в дни проведения саммита БРИКС. Никаких решений о запрете на использование «старого» личного транспорта не принималось. Вся официальная информация об ограничениях размещена на официальных ресурсах Правительства республики и мэрии города Казани. Принимая во внимание важность проводимого мероприятия, призываем опираться на официальную информацию», – сказала Галимова.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.