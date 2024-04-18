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Экономика 18 апреля 2024 16:07

Власти РТ определили объем финансирования перенаселения соотечественников

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В Татарстане объем финансового обеспечения программы по содействию перенаселения соотечественников, проживающих за рубежом, составит 1,06 млн рублей в 2024 году и 1,1 млн рублей – в 2025-м. Данное постановление кабмина РТ уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Уточняется, что из этих 2,16 млн рублей в общей сложности 1,28 млн рублей выделят из федерального бюджета и еще 875 тыс. – из регионального. Никаких других источников финансирования не предусмотрено.

Добавим, что, согласно документу, деньги на финансирование перенаселения соотечественников в 2026 году не предусмотрены.

#население #финансирование #Татарстан
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