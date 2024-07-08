Власти РТ о смерти Мостюкова: «Общественность Татарстана понесла тяжелую утрату»

Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату. 6 июля 2024 года на 97-м году жизни скончался Мостюков Ильдус Шайхульисламович, государственный и общественный деятель, ученый, Герой Социалистического Труда. Об этом говорится в некрологе, подписанном властями Казани и Татарстана.

Авторы напомнили, что Мостюков родился 6 марта 1928 года в Казани. После окончания в 1947 году Казанского механико-технологического техникума стал работать дежурным диспетчером на предприятии «Казэнерго».

В 1955 году Мостюков получил диплом КАИ и был направлен в особое конструкторское бюро при Казанском заводе авиационной радиоаппаратуры № 294, где прошел большой профессиональный путь.

В 1962 году Мостюков возглавил созданный научно-исследовательский институт № 334 Министерства радиопромышленности СССР, которым управлял впоследствии более 27 лет. Тогда же ему было доверено стать генеральным конструктором Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль» («свой-чужой»).

«Мостюков внес значительный вклад в развитие отечественной радиолокации, разработав множество систем и образцов специальной техники. Спроектированный под его началом аппаратно-программный комплекс «свой-чужой» стал гарантом безопасности воздушных, морских и сухопутных границ Советского Союза, он находится на вооружении России до сих пор», — говорится в некрологе.

Авторы отметили, что за выдающиеся заслуги в решении особо важной госзадачи в 1980 году Мостюкову присвоили звание Героя Социалистического Труда, а сама работа была удостоена Ленинской и Государственной премий.

«Мостюков – автор более 100 научных работ и 24 изобретений, являлся почетным академиком Академии наук Республики Татарстан, действительным членом Академии военно-исторических наук, член-корреспондентом Российской академии военных наук, почетным профессором Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева», — подчеркивается в документе.

Авторы также добавили, что ученый был глубоко неравнодушен к проблемам людей и принимал активное участие в общественно-политической жизни республики, а также избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР X созыва.

«С малых лет привыкший к труду и созиданию, И. Ш. Мостюков и после выхода на заслуженный отдых продолжил свою активную деятельность. В 1999 году стал одним из инициаторов создания общественной организации «Герои Татарстана». Особое внимание им уделялось военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения на примерах боевых и трудовых подвигов соотечественников», — следует из некролога.

Отмечается также, что многолетний плодотворный труд и достижения И.Ш. Мостюкова были отмечены высокими наградами, в числе которых ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством IV степени», «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники РCФCР», «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» и другие.

«Мостюков был образцом профессионализма и человеческой порядочности. Настойчивость в достижении поставленной цели, невероятная энергия, верность своим идеалам и убеждениям, патриотизм, а также внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Мостюкове Ильдусе Шайхульисламовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — завершили авторы сообщения.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Гососветник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, глава правительства Татарстана Алексей Песошин, Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, министр труда и занятости РТ Эльмира Зарипова, мэр Казани Ильсур Метшин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, ректор КАИ Тимур Алибаев, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева и Председатель Республиканского Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.