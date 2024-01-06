Власти РТ навестили жен, детей участников СВО и поздравили их с Новым годом и Рождеством

6 января «Молодая Гвардия Единой России» РТ, депутат Госдумы ФС РФ Татьяна Ларионова, депутат Госсовета Татарстана и руководитель Казанского местного отделения Движения Первых РТ Динар Бариев навестили жен и детей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Они также поздравили их с новогодними праздниками и Рождеством.

Первой навестили семью Сергея Дмитриева, жену Алию и детей Тимура, и Эмилию. Он отправился на фронт, как только началась спецоперация. Его уже награждали медалью за воинскую доблесть 2 степени.

«Разговор, конечно, зашел о папе, который недавно был ранен, но сегодня вернулся в строй. Вспомнили, как радовались его отпуску. Поделились впечатлениями о елке у Чаши, которую посетили накануне. Тимур рассказал, что первого сентября пойдет в школу, уже знает все буквы и учится читать. А маленькая Эмилия сразу изучила содержимое сладкого подарка! Замечательная, дружная семья! Пусть всегда в доме будет тепло, душевно и радостно. С наступающим Рождеством!» — поделилась Ларионова.

Потом навестили жену Екатерину Александрову и детей Алексея и Еву. Их мужа и отца Андрея Александрова мобилизовали в сентябре 2022 года.

«На встрече удалось тепло пообщаться с женами военнослужащих, узнать об их проблемах и беспокойствах, и самое приятное это, конечно, подарить подарки детям, чьи отцы сейчас находятся на передовой», — отметил Динар Бариев.