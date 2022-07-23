Власти РТ изымут участок в Арском районе для реконструкции региональной трассы

В Арском районе Татарстана будет изъят участок площадью 109 кв. метров для реконструкции дороги регионального значения «Арск — Сиза» — Смак-Корса. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, предложение принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений РТ. Изымаемый участок входит в более крупный — площадью 4,3 тыс. кв. метров. Он находится на территории села Смак-Корса и принадлежит А.Ф. Хазиеву.

Изъятию также подлежат постройки, находящиеся на участке.

В течение месяца Минземиммущество заключит соглашение с собственником изымаемой земли и возместит ему стоимость имущества.