Власти России утвердили третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года

Министры утвердили третий этап модернизации БАМа и Транссиба (Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог) до 2035 года. На реализацию данной цели предусмотрели более 3,7 трлн рублей, сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Политик подчеркнул, что эти деньги уйдут на постройку дополнительных путей, разъездов, туннелей, мостов, в том числе через реку Амур. Также такой объем финансирования поможет организовать подходы к морским портам, модернизировать станции, платформы.

Мишустин отметил, что расширение Восточного полигона создаст допвозможности для промышленных предприятий, особенно в секторе добычи и обработки, поможет увеличить грузопоток, сократить общее время в пути и многое другое. Все это повысит качество жизни жителей Сибири и Дальнего Востока, считает глава правительства.

Также Мишустин поздравил с юбилеем начала строительства БАМа всех ветеранов, инженеров, рабочих и добровольцев. По словам политика, данный транзитный маршрут играет ключевую роль для связи регионов РФ, освоения Сибири, Дальнего Востока и в целом для экономического суверенитета страны. Он напомнил о словах Президента России Владимира Путина, который ранее заявлял, что объемы перевозок по БАМу и Транссибу растут, а все экспортные доходы идут в бюджет. Из бюджета, в свою очередь, эти деньги уходят на решение соцвопросов россиян.