Власти России рассматривают возможность официально учредить праздник День отца

В России планируют официально учредить новый праздник — День отца. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» рассказал председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов.

«На сегодняшний день рассматривается учреждение всероссийского праздника „Дня отца“. Международный День отца празднуется более чем в 50 странах», — сказал Солёнов.

Важность праздника заключена, по словам председателя, в том, что если отец является опорой семьи и если он уходит от ответственности, то вопрос воспитания в семье отходит на последний план.

«Вовлеченность в воспитательный процесс и ответственное отцовство становится популярным. Для 37 млн российских мужчин нереализованный потенциал находится в центре внимания и семьи, и государства», — добавил спикер.

К слову, в Татарстане тема отцовства начала активно обсуждаться, начиная с 2009 года.