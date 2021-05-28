Власти России планируют запретить пластиковую посуду и ватные палочки

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек в России хотят запретить на законодательном уровне. На IX Невском международном экологическом форуме вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство уже разрабатывает соответствующие поправки.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда из пластика», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Абрамченко, в России планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Это позволит вдвое сократить объем захоронений мусора к 2030 году.