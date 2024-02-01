Власти РФ хотят обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации

В планах у российских властей – обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации. Предполагается, что банк сможет не проводить операций по счетам того клиента, который не предоставил запрашиваемые документы. Еще с таким человеком кредитная организация сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке, пишет газета «Известия».

В Минфине РФ рассказали, что пока никаких решений не приняли относительно предложенной инициативы.

Если закон одобрят, то кредитные организации обязаны будут регулярно мониторить геолокацию клиента — смотреть из какой страны он заходит в онлайн-банк. Как рассказал глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, если банк узнает, что клиент, предположительно, проживает за рубежом, то у такого гражданина сотрудникам нужно будет дополнительно запросить документы о резидентстве. Соответствующую информацию перешлют в ФНС.

При этом, со слов Емелина, для осуществления таких задач банки должны сильно доработать свои информационные системы и технологические алгоритмы совершения операций.

В свою очередь, в Почта Банке подчеркнули, что геолокация не даст однозначного ответа на вопрос, выступает ли клиент налоговым резидентом другого государства. Так, человек может жить и работать в России, но постоянно включать VPN на телефоне.