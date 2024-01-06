Власти РФ выделят более 14 трлн рублей на дороги в ближайшие 5 лет

Российское правительство расширило план дорожного строительства на 2024-2028 годы. В общей сложности планируют реализовать 380 проектов. На эти проекты выделят более 14 трлн рублей, из которых 5,6 трлн рублей – это деньги федерального бюджета, а остальные средства – внебюджетные источники и дорожные фонды субъектов России.

«Для развития федеральных трасс планируются работы на участках: трассы М-10 «Скандинавия», дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала, дорог М-7 «Волга», М-5 «Урал», Р-256 «Чуйский тракт», А-360 «Лена»», - говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что мероприятия обновленного плана разделены на две части – федеральную и региональную. На строительство и реконструкцию федеральных дорог выделят около 1,9 трлн рублей. На эти деньги введут в эксплуатацию свыше 2,1 тыс. км автомобильных дорог.

Также власти продолжат развивать транспортные коридоры «Россия», «Север – Юг». Именно поэтому власти планируют продолжать автодорогу М-12 и построить обходы Махачкалы, Астрахани, Дербента, Хасавюрта.

Как подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин, рекордные темпы строительства дорог уже который год обеспечивают ускоренное развитие всех населенных пунктов, находящихся в зоне притяжения. По его словам, лишь за 2023 год уложили около 188 млн кв. м дорожного полотна по всей стране.