Власти РФ выделят 8 млрд рублей в 2023 году на закупку сельхозтехники

Российское правительство в 2023 году выделит 8 млрд рублей, чтобы обеспечить отрасль сельского хозяйства спецтехникой. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет пресс-служба правительства России.

«В ближайшие 2 месяца в регионы планируется поставить почти 6 тыс. российских и белорусских тракторов. Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками, которые позволят сэкономить до 1/5 от рыночной стоимости машины. Компенсироваться они будут из федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на размер субсидий повлияют несколько факторов, включая удаленность территорий и развитость логистики.

Для аграриев Дальнего Востока скидку подняли с 15 до 20%. Это позволит нивелировать расходы на транспортировку в отдаленные регионы ДФО.

Для сельхозпроизводителей из новых регионов, Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа размер скидки составляет 15%. Для остальных субъектов — 10%.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что после введения санкций российские агропроизводители должны набрать высокий темп развития, а государство обязано предоставить все необходимые для этого возможности.