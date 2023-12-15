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Власти РФ выделили около 2 млрд рублей на поддержку предприятий регионов вблизи зоны СВО
Российское правительство выделило около 2 млрд рублей на поддержку предприятий в регионах, расположенных в непосредственной близости от мест боевых действий.
«По поручению Президента РФ Владимира Путина в правительстве РФ разработали механизм, который позволит региональным фондам развития промышленности предоставлять таким предприятиям гранты на восстановление производства», - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.
Уточняется, что выделяемые средства получат свыше 20 предприятий в Белгородской, Брянской, Курской областях, Республике Крым и Севастополе. Мишустин подчеркнул, что принятое правительством РФ решение поможет развить российский бизнес, в том числе в смежных сферах.
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