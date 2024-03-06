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Экономика 6 марта 2024 12:41

Власти РФ сделали «жестче» требования к производителям алкоголя

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В России решили ужесточить требования к производителям этилового спирта и алкоголя. Закон уже одобрен в Совфеде, пишет РИА Новости.

По данным документа, будет усилено регулирование на алкогольном рынке при производстве спирта и вино-водочной продукции. Так, повышают требования к уставному капиталу организаций, которым нужно получить лицензию на производство этилового спирта. Сейчас он составляет от 10 млн рублей, но его предложили поднять до 100 млн рублей.

Также в законе уточнили правила использования оборудования для производства спиртовой и алкогольной продукции, ужесточили требования к группе организаций, которые совместно осуществляют данное производство. Еще в закон о госрегулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ввели понятия «перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией», «аффилированные лица».

#алкоголь #требования #Россия #закон
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